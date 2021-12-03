Наталья Водянова пришла на торжественный ужин в чулках и пальто вместо платья

В лобби отеля торжественно повесили портрет Моники Витти в колье из коллекции высокого ювелирного искусства. Картина была эксклюзивно написана художником Ян Пей-Мином. Для гостей пела Карла Бруни-Саркози, которая переместилась с политического олимпа на звездный и ловко сменила роли: от бывшей первой леди Франции до артистки. Модель блистала в лаконичном макси-платье с экстремальным разрезом и смело воспользовалась стилистическим трюком: надела капроновые колготки с босоножками (берите на заметку).