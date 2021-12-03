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Наталья Водянова пришла на торжественный ужин в чулках и пальто вместо платья

Новости из Парижа: в самом центре города открылся отель Bvlgari Hotel Paris, в честь чего был организован торжественный ужин на скромные шестьдесят персон. Список гостей, как всегда, звездный: увидеть интерьеры в числе первых собрались Тина Кунаки, Наталья Водянова, Карла Бруни-Саркози, Франсуа Сивил, Адель Экзаркопулос и многие другие. Рассказываем, как это было!
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Слайд, который
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Наталья Водянова

Фото: GettyImages / пресс-служба

В лобби отеля торжественно повесили портрет Моники Витти в колье из коллекции высокого ювелирного искусства. Картина была эксклюзивно написана художником Ян Пей-Мином. Для гостей пела Карла Бруни-Саркози, которая переместилась с политического олимпа на звездный и ловко сменила роли: от бывшей первой леди Франции до артистки. Модель блистала в лаконичном макси-платье с экстремальным разрезом и смело воспользовалась стилистическим трюком: надела капроновые колготки с босоножками (берите на заметку).

Карла Бруни

Карла Бруни

Фото: GettyImages / пресс-служба

Наталья Водянова сменила образ хорошей девочки на амплуа роковой красотки. Модель сделала свой выход фееричным — с пальто от небольшого бренда Benchellal на голое тело. Дополнили образ эффектные перчатки, расшитые мерцающими камнями, а градус соблазнительности накалили чулки.

Тина Кунаки

Тина Кунаки

Фото: GettyImages / пресс-служба

Супруга Венсана Касселя Тина Кунаки появилась в твидовом костюме Area на базе кроп-жакета и юбки мини. Завершили аутфит акцентные серьги Serpenti и рекордное количество драгоценных змей на шее. Больше образов — в фотогалерее!

Фото: GettyImages / пресс-служба

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