Модели-нимфы и протесты против шпилек: чем запомнился 4-й день MBFW Russia

Неделя моды в Москве близится к завершению и 23 октября дойдет до финишной точки. В 14:00 начнется новая череда прямых включений с показов — смотрите на Passion.ru!

Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная

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