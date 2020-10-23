Модели-нимфы и протесты против шпилек: чем запомнился 4-й день MBFW Russia
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В коллекции молодого бренда k∅d ставка сделана на унисекс. Перемещаться из мужского гардероба в женский (и обратно) будут объемные платья-блейзеры с контрастными ручными стежками, кардиганы О-силуэта, эффектные брючные двойки, свободные рубашки и джемперы с нарочито небрежной бахромой. Дизайнеры вооружили моделей цветочными композициями, сделав их продолжением образов. Растения были повсюду: они виднелись из сумок, обыгрывали лацканы и карманы пиджаков.
Дизайнер Леся Парамонова совершила оммаж природе и погрузила гостей показа в атмосферу сказки: модели неспешно дефилировали в платьях с «драматичными» рукавами, невесомых, едва заметных юбках, бархатных манишках и жилетах. Везде и всюду — авторские этнические принты, флористические мотивы, вышивка, пэчворк, декор из перьев. Модели с загадочными символами на лицах и в текстурах полупрозрачного тюля, дикого шелка и нежного бархата напоминали лесных нимф, будто парящих по подиуму.
В весенне-летней коллекции Сергей Сысоев вернул в список хитов эффект тай-дай и совершил настоящий протест против серых будней. Дизайнер решил отыграться на цвете, предлагая и женщинам, и мужчинам носить кобальтовый синий, «электрическую» фуксию и канареечный желтый. На время показа подиум превратился в мистический лес, а модели разгуливали по нему в босоножках, надетых поверх носков, и огромных пушистых тапках, которые показали стопроцентную совместимость с брючными двойками и миди-платьями.
Неделя моды в Москве близится к завершению и 23 октября дойдет до финишной точки. В 14:00 начнется новая череда прямых включений с показов — смотрите на Passion.ru!
Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная
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