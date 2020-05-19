Модель с пышной монобровью восхитила Сеть образом с грубыми ботинками цвета леденцов
Фото: Instagram
На фото модель позирует в облегающем джемпере из фактурного трикотажа в классическом синем цвете. С ним зарифмованы широкие джинсы высокой посадки в темном оттенке денима без потертостей. Финальный штрих — высокие армейские ботинки конфетно-розового цвета и акцентная бижутерия. Девушка часто носить кольца на всех пальцах и сочетает их с массивными серьгами. Аутфит оценили и поклонники. «Очень нравятся ботинки!», «Ты великолепна!», «Такая классная и настоящая», «Красота» — пишут в комментариях.
От природы Хаджипантели блондинка со светлыми бровями. Однажды она решила окрасить их в домашних условиях. Смыв краску позже, чем нужно, модель приобрела густую темную монобровь, как у Фриды Кало. С тех пор она стала неотъемлемой частью образа девушки. София смогла сломать шаблоны красоты и даже создала движение #UnibrowMovement в поддержку внешности с природными особенностями внешности.
Ранее мы рассказывали о поклоннице модификаций тела Эмбер Люк, которая потратила около 1,5 миллионов рублей на татуировки. Их на теле девушки настолько много, что однажды она даже пожаловалась на отсутствие свободного места для новых. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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