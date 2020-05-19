Модель с пышной монобровью восхитила Сеть образом с грубыми ботинками цвета леденцов

На фото модель позирует в облегающем джемпере из фактурного трикотажа в классическом синем цвете. С ним зарифмованы широкие джинсы высокой посадки в темном оттенке денима без потертостей. Финальный штрих — высокие армейские ботинки конфетно-розового цвета и акцентная бижутерия. Девушка часто носить кольца на всех пальцах и сочетает их с массивными серьгами. Аутфит оценили и поклонники. «Очень нравятся ботинки!», «Ты великолепна!», «Такая классная и настоящая», «Красота» — пишут в комментариях.

От природы Хаджипантели блондинка со светлыми бровями. Однажды она решила окрасить их в домашних условиях. Смыв краску позже, чем нужно, модель приобрела густую темную монобровь, как у Фриды Кало. С тех пор она стала неотъемлемой частью образа девушки. София смогла сломать шаблоны красоты и даже создала движение #UnibrowMovement в поддержку внешности с природными особенностями внешности.