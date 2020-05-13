Девушка-«белый дракон» похвасталась актуальной татуировкой с портретом человека в защитной маске

Скорее всего, блогер догадывалась, какую реакцию вызовет ее фото, так как поинтересовалась у подписчиков: «А кого вы видите на моем теле?» В комментариях к посту фолловеры написали Эмбер, что она фантастическая богиня, что ее тело – это настоящее произведение искусства и чтобы она не останавливалась на пути к своей мечте. «Каждая твоя татуировка – это настоящее высказывание!», «Откуда ты знала, что нас ждет коронавирус и мы все будем ходить в масках?», «Вижу на твоей татуировке себя, и, кажется, я не одинок в этом», – написали они под ее постом.

Фото: Instagram

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