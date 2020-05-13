Девушка-«белый дракон» похвасталась актуальной татуировкой с портретом человека в защитной маске
Фото: Instagram
Эмбер известна в Сети тем, что планомерно «превращает» себя в девушку-дракона. Для этого она безостановочно делает татуировки, чем приводит в неописуемый восторг своих поклонников. Сейчас на ее теле можно найти и растительные орнаменты, и геометрические узоры, и черепа. А в одной из последних публикаций «белый дракон с голубыми глазами» похвасталась татуировкой, не новой, но внезапно ставшей очень актуальной. На боку у Люк набит портрет человека в кепке и защитной маске. Скорее всего, это портрет какого-то рэпера или стрит-арт художника, который нравится Эмбер, но многие из ее поклонников в свете не утихающей по всему миру пандемии коронавируса увидели в этом изображении едва ли не пророческий смысл.
Скорее всего, блогер догадывалась, какую реакцию вызовет ее фото, так как поинтересовалась у подписчиков: «А кого вы видите на моем теле?» В комментариях к посту фолловеры написали Эмбер, что она фантастическая богиня, что ее тело – это настоящее произведение искусства и чтобы она не останавливалась на пути к своей мечте. «Каждая твоя татуировка – это настоящее высказывание!», «Откуда ты знала, что нас ждет коронавирус и мы все будем ходить в масках?», «Вижу на твоей татуировке себя, и, кажется, я не одинок в этом», – написали они под ее постом.
Фото: Instagram
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