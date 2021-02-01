Модель купила облегающий комбинезон в интернете и рассмешила поклонников

Девушка живет в Амстердаме. На ее аккаунт подписаны 1,4 миллиона человек. Недавно блогер опубликовала пост, где показала купленный онлайн комбинезон и то, как он сидит на ней. На снимке можно заметить, что облегающий наряд мал певице. На ткани появились странные складки. Модель заявила, что «интернет решил подшутить над ней».

Подписчикам ситуация показалась забавной. «Я реву от смеха», - признались они. «Вместе с комбинезоном надо было заказать и красивое тело», - решили некоторые. «Со мной происходит такое всегда», - поделилась еще одна девушка. «Все мои покупки в интернете заканчиваются так же. Господи, как же смешно», - добавили в комментариях.