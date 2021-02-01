Модель купила облегающий комбинезон в интернете и рассмешила поклонников
Фото: instagram.com/rianne.meijer
Девушка живет в Амстердаме. На ее аккаунт подписаны 1,4 миллиона человек. Недавно блогер опубликовала пост, где показала купленный онлайн комбинезон и то, как он сидит на ней. На снимке можно заметить, что облегающий наряд мал певице. На ткани появились странные складки. Модель заявила, что «интернет решил подшутить над ней».
Подписчикам ситуация показалась забавной. «Я реву от смеха», - признались они. «Вместе с комбинезоном надо было заказать и красивое тело», - решили некоторые. «Со мной происходит такое всегда», - поделилась еще одна девушка. «Все мои покупки в интернете заканчиваются так же. Господи, как же смешно», - добавили в комментариях.
Фото: instagram.com/rianne.meijer
Ранее Анна Басби из Кента решила сэкономить и купила пальто на распродаже в одном из сетевых магазинов.
Примеряя пальто у зеркала, девушка обнаружила, что карманы пуховика набиты мусором - грязными бумажными салфетками и мешками для использованных подгузников. Анну возмутило халатное отношение поставщика к вещам, которые возвращают другие покупатели. Особенно сейчас, в условиях пандемии коронавируса.
Фото: Instagram/@rianne.meijer
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