Девушка купила пальто онлайн и нашла сюрприз в кармане

Анна Басби из Кента решила сэкономить и купила пальто на распродаже в одном из сетевых магазинов. Обновка, как сообщает Daily Mail, обошлась героине £60 (около 6200 рублей — прим. ред.). Примеряя пальто у зеркала, девушка обнаружила, что карманы пуховика набиты мусором — грязными бумажными салфетками и мешками для использованных подгузников. Анну возмутило халатное отношения поставщика к вещам, которые возвращают другие покупатели. Особенно сейчас, в условиях пандемии коронавируса. «Это отвратительно! Будто в этом пальто кто-то вышел выгулять собаку и отправил его обратно» — комментирует Басби.

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