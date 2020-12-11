Многодетная мама Перминова в пальто вместо платья сразила поклонников

«Любите, нет, обожайте себя и концентрируйтесь только на том, что действительно ценно!» — поделилась советом Елена. В съемке Перминова действительно показала гармонию с собой: модель позировала в максимально естественном образе с легким мейкапом и локонами, а из одежды на ней — лишь классическое пальто брутального силуэта в оттенке мокрого асфальта. Деталь, надетая вместо платья, зарифмована с лаконичными лодочками молочно-белого цвета.