Многодетная мама Перминова в пальто вместо платья сразила поклонников
Фото: Instagram @lenaperminova
«Любите, нет, обожайте себя и концентрируйтесь только на том, что действительно ценно!» — поделилась советом Елена. В съемке Перминова действительно показала гармонию с собой: модель позировала в максимально естественном образе с легким мейкапом и локонами, а из одежды на ней — лишь классическое пальто брутального силуэта в оттенке мокрого асфальта. Деталь, надетая вместо платья, зарифмована с лаконичными лодочками молочно-белого цвета.
Звездные коллеги и поклонники не скупились на комплименты. «Ну что за женщина!», «Как же это красиво смотрится», «Роскошная!», «Лена, просто богиня!», «Вы фантастическая девушка», «Слов нет — шикарно, сногсшибательно!», «Неповторимая!», «Божественная и безупречная!», «Икона стиля» — восхищаются фолловеры. Вспомним, какими модными лайфхаками пользуется Елена Перминова: о том, как повторить 3 стильных образа звезды, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!