Глафира Тарханова
Актриса Глафира Тарханова достаточно редко появляется в свете, но церемонию вручения бьюти-премии журнала Marie Claire она пропустить не смогла. Звезда с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке.
Глафира выбрала вечернее платье-халат из бархата — и, по мнению многих интернет-пользователей, прогадала. «Наряд вас сильно полнит», «То ли платье неудачное, то ли вы поправились немного», — написали комментаторы в Instagram Тархановой.
Катюша @shimanskaya_pro спасибо за цветной эксперимент 😉, у меня настроение - весна🌱! Всем влюбленным желаю - уединения, а любящим терпения и вдохновнния! Платье - халат от @fashionincubator1 🤗 Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) Фев 14, 2018 в 12:40 PST
Катюша @shimanskaya_pro спасибо за цветной эксперимент 😉, у меня настроение - весна🌱! Всем влюбленным желаю - уединения, а любящим терпения и вдохновнния! Платье - халат от @fashionincubator1 🤗
Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova) Фев 14, 2018 в 12:40 PST
Но актриса не обратила внимания на негативные реплики. Наоборот, она поблагодарила за комплименты тех поклонников, которым понравился ее look. А как вам образ Глафиры Тархановой?
Фото: пресс-служба, Instagram