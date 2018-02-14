34-летняя Глафира Тарханова привлекла к себе всеобщее внимание на премии Prix d'Excellence de la Beauté.

Актриса Глафира Тарханова достаточно редко появляется в свете, но церемонию вручения бьюти-премии журнала Marie Claire она пропустить не смогла. Звезда с удовольствием позировала фотографам на красной дорожке.

Глафира выбрала вечернее платье-халат из бархата — и, по мнению многих интернет-пользователей, прогадала. «Наряд вас сильно полнит», «То ли платье неудачное, то ли вы поправились немного», — написали комментаторы в Instagram Тархановой.