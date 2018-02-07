В Москве прошла церемония вручения престижной бьюти-премии, организованная журналом Marie Claire.

По традиции в середине февраля звезды собираются в одном из самых фешенебельных московских ресторанов, чтобы оценить лучшие бьюти-средства и наградить победителей премии Prix d'Excellence de la Beauté. В этом году мероприятие прошло при поддержке итальянского Винного дома Mondoro.

Все внимание к себе приковала актриса Елена Захарова, недавно родившая дочку. Звезда выглядела превосходно в черном облегающем платье с прозрачными вставками — заметно, как она постройнела.

Также на светском рауте присутствовали Анна Хилькевич, Глафира Тарханова, Екатерина Стриженова, Елена Летучая, Наталья Османн, Маргарита Мамун, Андрей Малахов и другие селебрити.

Фото: пресс-служба