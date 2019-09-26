Мини-длина и нескромное декольте: Натали Портман в маленьком черном платье посетила кинопремьеру

Обычно Натали Портман предпочитает платья в пол самых консервативных цветов – черного и белого. Но на этот раз звезда выбрала другую тактику, подчеркнув стройную фигуру. Ранее мы рассказывали об эволюции стиля актрисы с 90-х годов и до наших дней. О том, как Портман перешла от мешковатых свитеров и гиперобъемных бомберов к элегантным платьям, читайте здесь.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!