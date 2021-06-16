passion.ru

Миллиардерша Кайли Дженнер выгуляла платье 34-летней давности

Отношения Трэвиса Скотта и Кайли Дженнер, как американские горки: когда на их воссоединение никто не делает ставок, они публикуют совместные фото в обнимку. 15 июня состоялся 72-й благотворительный вечер школы Парсонс, на который пара отправилась вместе, прихватив и 3-летнюю дочку Сторми. О чувствах Кайли к бойфренду-рэперу мы можем только догадываться, зато любовь бизнесвумен к винтажу очевидна.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Миллиардерша не упускает возможности оторвать лакомый кусочек на барахолках и винтажных маркетах. В арсенале Дженнер — бесчисленные пары обуви из архивных коллекций больших брендов, японские джинсы из нулевых, а теперь и роскошное платье Jean Paul Gaultier из коллекции 1987 года, которое она выгуляла на церемонии. Наряд олицетворяет ДНК модного дома: лиф с завитками, цитирующий легендарные бра-«пули» и спецэффекты, которые визуально сужают талию. Дополнили образ туфли-«невидимки», которые часто появляются в луках звезды.

Кайли Дженнер

Фото: Instagram @kyliejenner

Ранее мы рассказывали о знаменитостях, которые не стесняются донашивать старую одежду. Среди них герцогиня Кейт Миддлтон, испанская королева Летиция, принц Гарри, а также селебрити. Подробности с фото — на Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @kyliejenner

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!