Миллиардерша Кайли Дженнер выгуляла платье 34-летней давности
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @kyliejenner
Миллиардерша не упускает возможности оторвать лакомый кусочек на барахолках и винтажных маркетах. В арсенале Дженнер — бесчисленные пары обуви из архивных коллекций больших брендов, японские джинсы из нулевых, а теперь и роскошное платье Jean Paul Gaultier из коллекции 1987 года, которое она выгуляла на церемонии. Наряд олицетворяет ДНК модного дома: лиф с завитками, цитирующий легендарные бра-«пули» и спецэффекты, которые визуально сужают талию. Дополнили образ туфли-«невидимки», которые часто появляются в луках звезды.
Фото: Instagram @kyliejenner
Ранее мы рассказывали о знаменитостях, которые не стесняются донашивать старую одежду. Среди них герцогиня Кейт Миддлтон, испанская королева Летиция, принц Гарри, а также селебрити. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Globallook / Instagram @kyliejenner
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