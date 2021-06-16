Миллиардерша Кайли Дженнер выгуляла платье 34-летней давности

Миллиардерша не упускает возможности оторвать лакомый кусочек на барахолках и винтажных маркетах. В арсенале Дженнер — бесчисленные пары обуви из архивных коллекций больших брендов, японские джинсы из нулевых, а теперь и роскошное платье Jean Paul Gaultier из коллекции 1987 года, которое она выгуляла на церемонии. Наряд олицетворяет ДНК модного дома: лиф с завитками, цитирующий легендарные бра-«пули» и спецэффекты, которые визуально сужают талию. Дополнили образ туфли-«невидимки», которые часто появляются в луках звезды.