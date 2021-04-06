Миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась уловом с барахолки

Не так давно модель хвасталась яркими босоножками Chanel из коллекции прошлых лет, а теперь на ней оказались широкие джинсы из темного денима с забавным розовым рисунком на «том самом» месте. Речь идет о знаменитом японском бренде Evisu, который производит одежду из денима больше 20 лет. Найти их можно на ресейловых платформах, а вот купить именно модель — миссия невыполнимая. На некоторых площадках эти джинсы даже уходят с молотка, а стартовая цена — в среднем 180 фунтов (около 19 000 рублей по нынешнему курсу, — прим. ред.).