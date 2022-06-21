passion.ru
Мода
Вчера в 20:34
1 мин.

Мэрайя Кэри вышла на свидание с молодым бойфрендом в тесном микроплатье

Мэрайя Кэри и ее 39-летний бойфренд Брайан Танака отправились на свидание. Программа была культурной: пара направлялась на премьеру фильма Bros, которая состоялась в Нью-Йорке. На выходе из отеля влюбленных настигли папарацци, которые успели запечатлеть фигуру певицы с лучших ракурсов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Мэрайя Кэри

Фото: Eastnews

Для романтического вечера Кэри выбрала тесное микроплатье в пайетках, едва прикрывавшее ее пышные формы. Традиционно нескромное декольте акцентировала мерцающая надпись Bros, цитирующая название киноленты.

Дополнили образ черные капроновые колготки и пара босоножек Christian Louboutin на экстремально высоких каблуках и с шелковыми завязками. В завершение — усыпанный пестрыми пайетками жакет, крупные солнцезащитные очки и увесистые бриллианты (подарки молодого бойфренда-танцора или из личных запасов?).

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри

Фото: Globallook

Мэрайя Кэри продолжает линию 2000-х в своем стиле, не стесняясь самых дерзких силуэтов. Ранее мы обсуждали, как передать дух эпохи гламура в образах и не переусердствовать. Подробную инструкцию ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Dpa

Новости партнеров
О чем говорят