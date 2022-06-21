Мэрайя Кэри вышла на свидание с молодым бойфрендом в тесном микроплатье
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Для романтического вечера Кэри выбрала тесное микроплатье в пайетках, едва прикрывавшее ее пышные формы. Традиционно нескромное декольте акцентировала мерцающая надпись Bros, цитирующая название киноленты.
Дополнили образ черные капроновые колготки и пара босоножек Christian Louboutin на экстремально высоких каблуках и с шелковыми завязками. В завершение — усыпанный пестрыми пайетками жакет, крупные солнцезащитные очки и увесистые бриллианты (подарки молодого бойфренда-танцора или из личных запасов?).
Фото: Globallook
Мэрайя Кэри продолжает линию 2000-х в своем стиле, не стесняясь самых дерзких силуэтов. Ранее мы обсуждали, как передать дух эпохи гламура в образах и не переусердствовать. Подробную инструкцию ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa