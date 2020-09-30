Мелания Трамп похвасталась стройной фигурой в дерзком костюме за 262 000 рублей

Супруга президента США привлекла не меньше внимания, чем темы, поднятые в рамках политической дискуссии. Миссис Трамп похвасталась стройной фигурой в стогом брючном костюме Dolce & Gabbana, на который из семейного бюджета было выделено целых $3340 (более 262 000 рублей по нынешнему курсу — прим. ред.), сообщает Daily Mail. Зарифмована дерзкая двойка с классической молочно-белой рубашкой и полуночно-синими замшевыми лодочками от Christian Louboutin за $695 (около 55 000 рублей — прим. ред.). Скрываться от пристальных взглядов публики и объективов фотокамер первая леди решила с помощью крупных солнцезащитных очков с темными градиентными линзами.