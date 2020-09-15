Мелания Трамп блеснула точеной фигурой в облегающем белом платье

Первая леди приняла участие в дискуссии на тему осведомленности об угрозе анемии. К обсуждению серьезных тем Мелания подошла максимально стильно. Экс-модель выбрала силуэтное платье-футляр молочно-белого цвета. Детали, как и полагается жене главы государства, лаконичны: скромный вырез горловины, длина до колен и ничего лишнего — лишь ультратонкий пояс на талии. Аутфит от Max Mara обошелся в $945 (около 71 000 рублей — прим. ред.), как сообщает Daily Mail. Главным дополнением стала роскошная фигура миссис Трамп, которую наряд подчеркнул с самых выгодных ракурсов. Завершили минималистичный look акцентные лодочки из замши в насыщенном оттенке апельсина.