Меган Маркл вышла в свет в ультрафиолетовом платье, которое носила во время беременности
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
После целого ряда скандалов, возникших на почве расточительности королевской семьи, Маркл все чаще стала отказываться от дорогих дизайнерских нарядов, а вместо новинок вернулась к тому, что уже есть в гардеробе. Меган появилась на открытии международного саммита в платье остромодного ультрафиолетового оттенка. Тренды возвращаются – в нем же герцогиня Сассекская уже выходила в свет в январе, зарифмовав с ярко-красным пальто и лодочками в тон.
Никакого декольте, приталенный силуэт, длинный рукав и «скромная» длина – консервативный фасон компенсировал насыщенный цвет. На этот раз королевская особа отказалась от акцентных деталей. Элегантное миди лаконичного фасона Меган совместила с темно-синими замшевыми лодочками на высоком каблуке.
Королевский протокол подразумевает определенный распорядок, по которому представительницы монаршей семьи должны носить драгоценности. О том, каким правилам вынуждены следовать герцогини, читайте на Passion.
Фото и видео: Globallook, Instagram
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