Меган Маркл вышла в свет в ультрафиолетовом платье, которое носила во время беременности

После целого ряда скандалов, возникших на почве расточительности королевской семьи, Маркл все чаще стала отказываться от дорогих дизайнерских нарядов, а вместо новинок вернулась к тому, что уже есть в гардеробе. Меган появилась на открытии международного саммита в платье остромодного ультрафиолетового оттенка. Тренды возвращаются – в нем же герцогиня Сассекская уже выходила в свет в январе, зарифмовав с ярко-красным пальто и лодочками в тон.