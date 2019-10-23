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Меган Маркл вышла в свет в ультрафиолетовом платье, которое носила во время беременности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл 14 января 2019 г.

Фото: Globallook

Меган Маркл дала второй шанс старому наряду на официальном приеме. 38-летняя герцогиня надела платье, которое носила, когда была беременна Арчи.

После целого ряда скандалов, возникших на почве расточительности королевской семьи, Маркл все чаще стала отказываться от дорогих дизайнерских нарядов, а вместо новинок вернулась к тому, что уже есть в гардеробе. Меган появилась на открытии международного саммита в платье остромодного ультрафиолетового оттенка. Тренды возвращаются – в нем же герцогиня Сассекская уже выходила в свет в январе, зарифмовав с ярко-красным пальто и лодочками в тон.

Никакого декольте, приталенный силуэт, длинный рукав и «скромная» длина – консервативный фасон компенсировал насыщенный цвет. На этот раз королевская особа отказалась от акцентных деталей. Элегантное миди лаконичного фасона Меган совместила с темно-синими замшевыми лодочками на высоком каблуке.

Меган Маркл 22 октября 2019 г.

Королевский протокол подразумевает определенный распорядок, по которому представительницы монаршей семьи должны носить драгоценности. О том, каким правилам вынуждены следовать герцогини, читайте на Passion.

Фото и видео: Globallook, Instagram

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