Меган Фокс в дерзком бра-«сердечках» появилась на обложке глянца

Стилизовала съемку, конечно же, Мейв Рейли, которая полностью отвечает за гардероб Фокс. Стилист рассказала, что ради звездной клиентки ей пришлось снять с себя джинсы (те самые «бойфренды» от бренда Хлои Кардашьян Good American, в которых позирует актриса). Дополнило образ необычное бра в форме «сердечек», практически не оставившее места для фантазии. Акцентный финал — броские серьги-хупы от Jennifer Fisher — бренда, который носит Хейли Бибер, Белла Хадид, Дженнифер Лопес и даже героиня Кристин Дэвис Шарлотта из «Секса в большом городе».