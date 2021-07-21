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Андрогин из самарской глубинки попал в знаменитый итальянский глянец

Николай Шигаев, получивший свои 15 минут славы под псевдонимом Ник Франк, родился в самарском селе Максимовка. Некогда мечтой героя был поход в «Макдоналдс», и он явно не мог предположить, что спустя годы на него обратят внимание редакторы итальянского Vogue.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Николай Шигаев (Ник Франк)

Фото: Instagram @nickfrank__

Перед тем как начать карьеру в моделинге, Ник Франк окончил медицинский институт, диплом о завершении которого теперь пылится в дальнем ящике. Родители видели будущее сына в серьезной профессии, но он нашел свое призвание в моде. На старте он получал десятки отказов от фотографов и модельных агентств, после чего решил поработать над собственным стилем, который выстроился на андрогинности и активном позинге.

Николай Шигаев (Ник Франк) / Instagram @nickfrank__

Герой интервью e1.ru доказал всем, что для признания нужны лишь упорный труд и желание. В период всеобщего локдауна Ник решил поэкспериментировать и устроил домашнюю фотосессию. Антураж — белый матрас и горшки с рассадой томатов. Оборудование — штатив, смартфон и кнопка для автоматических кадров. Из одежды — абсолютно ничего. Готовые фотографии в жанре ню и весьма затейливых позах были тотчас же отправлены в глянец. Ответ не заставил себя ждать — серия снимков с легендарным водяным знаком появилась на сайте журнала.

_Фото: Instagram @nickfrank___

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