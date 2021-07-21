Андрогин из самарской глубинки попал в знаменитый итальянский глянец

Перед тем как начать карьеру в моделинге, Ник Франк окончил медицинский институт, диплом о завершении которого теперь пылится в дальнем ящике. Родители видели будущее сына в серьезной профессии, но он нашел свое призвание в моде. На старте он получал десятки отказов от фотографов и модельных агентств, после чего решил поработать над собственным стилем, который выстроился на андрогинности и активном позинге.