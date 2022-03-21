1 мин.
Меган Фокс показала, как стилизовать бикини в повседневных образах
Ни для кого не секрет, что Меган Фокс любит раскованный стиль. В последнее время звезда предпочитает элегантным платьям полупрозрачные кэтсьюты и экстремально короткие шорты. Может показаться, что такие наряды подходят только для особых случаев. Актриса доказала, что это не так и показала вариант повседневного образа с топом-бикини и кожаной курткой.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Globallook
Меган Фокс поддержала своего возлюбленного Колсона Бейкера, известного как Machine Gun Kelly, на музыкальном фестивале Lollapalooza в Сантьяго.
Актриса выбрала бра-«шторки», а поверх накинула байкерскую косуху из кожи. Образ дополнили джинсы с разрезом. Еще одна важная деталь аутфита — эффектный чокер с шипами. Завершающий штрих — бейсболка с буквой «С», инициалом возлюбленного. Что тут сказать, это любовь!
Фото: Eastnews
Меган Фокс часто удивляет (и даже шокирует) поклонников и не упускает возможности продемонстрировать стройную фигуру. Ранее мы обсуждали появление звезды в абсолютно прозрачном кэтсьюте. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / GettyImages / Globallook