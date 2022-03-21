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Меган Фокс показала, как стилизовать бикини в повседневных образах

Ни для кого не секрет, что Меган Фокс любит раскованный стиль. В последнее время звезда предпочитает элегантным платьям полупрозрачные кэтсьюты и экстремально короткие шорты. Может показаться, что такие наряды подходят только для особых случаев. Актриса доказала, что это не так и показала вариант повседневного образа с топом-бикини и кожаной курткой.