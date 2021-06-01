Матильда Шнурова станцевала в «голом» топе и туфлях за 60 000 рублей

В главной роли абсолютно прозрачный топ из черной сетки с ультратонкими бретелями и декольте, не оставляющим места для фантазии. «Голую» деталь дополняют облегающие брюки, безупречно сидящие на бедрах, а эффектной точкой в образе стали текстильные слингбэки королевского синего цвета из архивных коллекций Aquazzura. Некогда стоимость за пару составляла около 60 000 рублей, теперь же, если повезет, такие можно найти на распродажах.