Матильда Шнурова станцевала в «голом» топе и туфлях за 60 000 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
В главной роли абсолютно прозрачный топ из черной сетки с ультратонкими бретелями и декольте, не оставляющим места для фантазии. «Голую» деталь дополняют облегающие брюки, безупречно сидящие на бедрах, а эффектной точкой в образе стали текстильные слингбэки королевского синего цвета из архивных коллекций Aquazzura. Некогда стоимость за пару составляла около 60 000 рублей, теперь же, если повезет, такие можно найти на распродажах.
Ранее мы обсуждали, какие туфли выбирают звезды на весенне-летний сезон, и подобрали несколько стильных и бюджетных аналогов. О любимых парах Роeзи Хантингтон-Уатли, Рианны, Ким Кардашьян и других знаменитостей читайте в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
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