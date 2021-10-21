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Матильда Шнурова пришла на ужин в дерзком (и очень тесном) корсете

Матильда Шнурова приехала из Санкт-Петербурга в Москву ради ужина в одном из самых модных ресторанов (и по совместительству концепт-стора) столицы в компании Ренаты Литвиновой, Ольги Карпуть, Дианы Коркуновой и других. На вечер — минималистичный, но максимально соблазнительный аутфит. Разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Матильда Шнурова

Фото: Instagram @matilda.shnurova

В основе неизменная классика — игра на контрасте черного и белого. Образ выстроен вокруг безупречно скроенных брюк-палаццо ультравысокой посадки, увенчанных брутальным ремнем. К ним — миниатюрный топ-корсет без бретелей, с тесным (и крайне интригующим) фигурным декольте. Дополняют look лаконичные босоножки на шпильках головокружительной высоты и несколько ювелирных акцентов.

Матильда Шнурова пришла на ужин в дерзком (и очень тесном) корсете

Не так давно Матильда Шнурова показывала безупречную фигуру в микроплатье с опасными вырезами. Как носить самые смелые наряды — смотрите здесь. Осторожно — будет жарко!

Корсеты уже давно полюбились звездам как часть униформы для красных дорожек. Некоторые увлекаются ими так, что затягиваю буквально до потери пульса. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram