Матильда Шнурова пришла на ужин в дерзком (и очень тесном) корсете
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
В основе неизменная классика — игра на контрасте черного и белого. Образ выстроен вокруг безупречно скроенных брюк-палаццо ультравысокой посадки, увенчанных брутальным ремнем. К ним — миниатюрный топ-корсет без бретелей, с тесным (и крайне интригующим) фигурным декольте. Дополняют look лаконичные босоножки на шпильках головокружительной высоты и несколько ювелирных акцентов.
Не так давно Матильда Шнурова показывала безупречную фигуру в микроплатье с опасными вырезами. Как носить самые смелые наряды — смотрите здесь. Осторожно — будет жарко!
Корсеты уже давно полюбились звездам как часть униформы для красных дорожек. Некоторые увлекаются ими так, что затягиваю буквально до потери пульса. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram