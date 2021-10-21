Матильда Шнурова пришла на ужин в дерзком (и очень тесном) корсете

Не так давно Матильда Шнурова показывала безупречную фигуру в микроплатье с опасными вырезами. Как носить самые смелые наряды — смотрите здесь. Осторожно — будет жарко!

Корсеты уже давно полюбились звездам как часть униформы для красных дорожек. Некоторые увлекаются ими так, что затягиваю буквально до потери пульса. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.