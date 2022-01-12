Матильда Шнурова похвасталась бесконечными ногами в леопардовых клешах

Ранее мы рассказывали, как носить «хищные» принты во главе с тигровым и леопардовым и не выглядеть вульгарно. А разбирали на примерах икон стиля: от Кейт Мосс до Ирины Шейк, которые применяют их и в пир, и в мир. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.