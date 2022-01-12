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Матильда Шнурова похвасталась бесконечными ногами в леопардовых клешах
Пока коллеги из столицы пробираются сквозь снегопады, Матильда Шнурова вещает из солнечной Калифорнии. Бизнесвумен показала, как привлечь удачу на свою сторону в наступившем 2022 году и задобрить его символ — Черного Водяного Тигра. В ход пошли анималистические мотивы и самые модные брюки сезона, которые отпраздновали свое триумфальное возвращение из восьмидесятых. Ловите порцию вдохновения для подготовки к весне!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram @matilda.shnurova
Центральную роль тут же забрали легкие полупрозрачные брюки, расклешенные от колен. Прием понятен и обязателен к запоминанию: с таким фасоном ноги визуально становятся бесконечными. Кроме того, леопардовый принт здесь смотрится максимально выгодно. Дополняют аутфит кипенно-белые туфли и лаконичный кроп-свитер. В завершение — миниатюрная сумка с акцентной деталью.
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Ранее мы рассказывали, как носить «хищные» принты во главе с тигровым и леопардовым и не выглядеть вульгарно. А разбирали на примерах икон стиля: от Кейт Мосс до Ирины Шейк, которые применяют их и в пир, и в мир. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram @matilda.shnurova