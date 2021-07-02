Матильда Шнурова показала необычную сумку-«полумесяц» за 34 500 рублей

Неон все еще в тренде, но в умеренных количествах. Так, например, Матильда разбавила им total black на базе блейзера, расклешенных от колен брюк и микротопом с затейливыми вырезами. На контрасте сыграли кипенно-белые лодочки на головокружительных шпильках, а тон аутфиту задало кислотно-зеленое обрамление. В главных ролях — акцентные серьги и необычная сумка-«Луна» от Coperni. Аксессуар, который бренд позиционирует как новый взгляд на багет, обошелся светской львице в 340 фунтов, что составляет около 34 500 рублей.