Матильда Шнурова подчеркнула стройные бедра юбкой за 39 000 рублей

Свой недавний look бизнесвумен составила из льняной юбки цвета Барби от Jacquemus. «Конфетная» La Jupe Valerie обошлась Матильде в круглую сумму — 39 000 рублей. Разрезы на поясе превратили классический футляр в ультрамодный. Идеальным дополнением стал брадиган цвета слоновой кости. Горячий тренд этого сезона уже полюбился многим фэшионисткам и звездам. Его с легкостью можно повторить — достаточно надеть укороченный кардиган на голое тело и не застегивать его до конца. Берем на заметку модный прием, миксуем акцентную вещь с базовой и вуаля — серые будни разбавлены яркими красками.