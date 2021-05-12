Бритни Спирс и Хайди Клум поборолись за лучшее дефиле в латексе

Бритни Спирс знает о провокационном контенте все! Неудивительно, что многие из числа ее фолловеров беспокоятся за самочувствие и ментальное здоровье поп-дивы. А она тем временем продолжает двигаться на камеру в микрошортах и кэтсьютах и на этот раз вооружилась костюмом супервумен цвета майского жука.