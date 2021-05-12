Бритни Спирс и Хайди Клум поборолись за лучшее дефиле в латексе
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Бритни Спирс знает о провокационном контенте все! Неудивительно, что многие из числа ее фолловеров беспокоятся за самочувствие и ментальное здоровье поп-дивы. А она тем временем продолжает двигаться на камеру в микрошортах и кэтсьютах и на этот раз вооружилась костюмом супервумен цвета майского жука.
Пока Спирс меняет эпатажные комбезы, Хайди Клум показывает, кто здесь настоящая топ-модель по-немецки. На съемки ток-шоу звезда подиума пришла во всеоружии — в прозрачной водолазке, облегающих брюках из латекса и объемном блейзере, цитирующем панк-стиль.
Смотрите зажигательные ролики и голосуйте за фаворитку!
Борьба за опекунство над Бритни Спирс продолжается, и очередное заседание суда запланировано на июнь. Не так давно отец сделал публичное заявление против своей дочери и озвучил диагноз, которым она страдает. Подробности — на Passion.ru.
Фото и видео: Eastnews / Globallook / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!