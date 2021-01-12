Маша Малиновская подразнила Сеть фото в брутальной коже и «тату»-колготках

Малиновская примерила мистический образ, выстроенный вокруг дерзкой кожи. На ней — крошечное платье затейливого дизайна — с разрезами на плечах и капюшоном. Дополнили аутфит телесные колготки с рисунком в виде контрастных татуировок. Финальный штрих — необычный макияж с графичными стрелками на подвижных веках — в духе икон стиля 60-х Твигги и Эди Седжвик.

Поклонники не жалели комплиментов для любимой телеведущей. «Горячая женщина!», «Девчонка без времени! Умничка», «Милая и очень хороша», «Как не влюбиться в такую богиню!», «Шикарная красавица», «Ну просто улет!», «Красота ненаглядная», «Ух, какая кокетка!», — пишут в комментариях. Не так давно звезда показала серию фото в образе подружки ковбоя, и фолловеры отметили, что Малиновская заметно постройнела. Подробнее читайте на Passion.ru.