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Постройневшая Маша Малиновская примерила образ подружки ковбоя

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Маша Малиновская в мехах и дерзких казаках

Фото: Instagram @malinovskaya_tv

Маша Малиновская похвасталась не только отличной формой, но и стильным образом в своем Instagram. 39-летняя телеведущая и модель примерила образ подружки ковбоя и произвела настоящий фурор в Сети.

Заметно постройневшая Малиновская поделилась серией свежих снимков, на которых кокетливо позирует в эффектном аутфите. На ней — облегающие джинсы из темного денима, зарифмованные с базовым топом. Не обошлось в зимнем образе без декольте, которое оставило мало места для фантазии. «Утеплил» образ укороченный кардиган с объемными рукавами фактурной вязки, нарочито небрежно надетый на одно плечо. Дополнили look дерзкие сапоги в духе вестерн из замши цвета капучино и шуба в тон. Акцентом стало остромодное колье в виде брутальной цепи.

Поклонники не скупились на комплименты для любимой телеведущей. «Маша, не пойму, что с тобой случилось — стала еще красивее!», «Сапожки — пушка», «Безупречна», «Как всегда очаровашка», «Хороша Малиновская, ох хороша!», «Роскошно выглядите, так держать!», «Как мне нравится ваше каре! Маша, супер, вам очень идет!», — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @malinovskaya_tv

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