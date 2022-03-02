Ей точно 59? Деми Мур вышла в свет в комбинезоне с экстремальным декольте
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Деми Мур по праву может считаться одной из самых желанных актрис Голливуда. Знаменитая красотка и сейчас продолжает поражать своей отличной физической формой. Звезда продолжает разрушать стереотипы о возрасте, выбирая самые роскошные и роковые наряды.
Деми Мур появилась на показе Saint Laurent в Париже. Звезда выбрала черный комбинезон по фигуре с глубоким декольте и акцентными золотыми пуговицами. Look дополнили туфли на платформе и фактурный клатч из кожи. Завершающие детали аутфита — перчатки кобальтово-синего цвета и минималистичные украшения.
Фото: GettyImages
Ранее мы рассказывали о Деми Мур, Дакоте Джонсон и других звездах, которые выходят на красные дорожки в одних корсетах и бра. Подробнее читайте в материале Passion.ru.
Фото: GettyImages / Globallook / Пресс-служба / Eastnews