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Ей точно 59? Деми Мур вышла в свет в комбинезоне с экстремальным декольте

Деми Мур решила покорить Париж своим новым эффектным образом. Голливудская актриса продемонстрировала результаты упорной работы в спортзале, появившись в наряде по фигуре с откровенным декольте. В свои 59 звезда точно может дать фору многим молодым красавицам. Показываем и обсуждаем свежий выход Деми.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Деми Мур

Фото: Globallook

Деми Мур по праву может считаться одной из самых желанных актрис Голливуда. Знаменитая красотка и сейчас продолжает поражать своей отличной физической формой. Звезда продолжает разрушать стереотипы о возрасте, выбирая самые роскошные и роковые наряды.

Деми Мур появилась на показе Saint Laurent в Париже. Звезда выбрала черный комбинезон по фигуре с глубоким декольте и акцентными золотыми пуговицами. Look дополнили туфли на платформе и фактурный клатч из кожи. Завершающие детали аутфита — перчатки кобальтово-синего цвета и минималистичные украшения.

Ей точно 59? Деми Мур вышла в свет в комбинезоне с экстремальным декольте

Фото: GettyImages

Ранее мы рассказывали о Деми Мур, Дакоте Джонсон и других звездах, которые выходят на красные дорожки в одних корсетах и бра. Подробнее читайте в материале Passion.ru.

Фото: GettyImages / Globallook / Пресс-служба / Eastnews

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