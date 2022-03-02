Ей точно 59? Деми Мур вышла в свет в комбинезоне с экстремальным декольте

Деми Мур по праву может считаться одной из самых желанных актрис Голливуда. Знаменитая красотка и сейчас продолжает поражать своей отличной физической формой. Звезда продолжает разрушать стереотипы о возрасте, выбирая самые роскошные и роковые наряды.

Деми Мур появилась на показе Saint Laurent в Париже. Звезда выбрала черный комбинезон по фигуре с глубоким декольте и акцентными золотыми пуговицами. Look дополнили туфли на платформе и фактурный клатч из кожи. Завершающие детали аутфита — перчатки кобальтово-синего цвета и минималистичные украшения.