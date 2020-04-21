Мария Шарапова в огромных кюлотах показала, как выглядит дома
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Фото: Instagram
Мария Шарапова показала, какие образы для дома выбирает, находясь на самоизоляции. 33-летняя теннисистка не изменяет свободным силуэтам, предпочитая широкие брюки-кюлоты привычным треникам.
Шарапова поделилась селфи в своем Instagram. Спортсменка позирует у зеркала, демонстрируя расслабленный домашний look. На ней — свободная рубашка графитового цвета, заправленная в чрезмерно широкие полупрозрачные брюки-кюлоты, длиной до середины голени. Завершили уютный образ пушистые тапочки молочно-белого оттенка.
Зимой 2020 года поклонники звезды спорта активно обсуждали ее роман с англичанином Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8. На одном из мероприятий на руки Шараповой было замечено кольцо с увесистым бриллиантом. Подробнее о личной жизни теннисистки читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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