Мария Шарапова в огромных кюлотах показала, как выглядит дома

Зимой 2020 года поклонники звезды спорта активно обсуждали ее роман с англичанином Александром Гилксом, основателем аукционного дома Paddle8. На одном из мероприятий на руки Шараповой было замечено кольцо с увесистым бриллиантом. Подробнее о личной жизни теннисистки читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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