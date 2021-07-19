Мария Шарапова примерила чайное платье за 44 000 рублей — идеальное на лето

Шарапова позирует в чайном платье длины миди с полихромным принтом. В главной роли — незаменимый в теплый сезон оттенок Navy (морской синий — прим. ред.). Сочетание хлопка и шелка, свободный силуэт, рукава 3/4 и V-образный вырез — модные приметы, давно ставшие летней классикой. Наряд от бренда Chufy обошелся спортсменке 595 долларов (около 44 000 рублей). В дополнение к нему — горячо любимые Марией босоножки цвета металлик от Dries van Noten.

Чайные платья продолжают возглавлять список тенденций, и вердикт им однозначен — носить. Кстати, их уже давно облюбовали монаршие особы и первые леди во главе с Кейт Миддлтон, испанской королевой Летицией и шведской принцессой Викторией. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.