Мария Шарапова показала, как носить вещи бойфренда и оставаться элегантной
Фото: Instagram @mariasharapova
Шарапова не скрывает любви к объемным вещам, будто позаимствованным у бойфренда. Под ними звезда корта частенько прячет точеную фигуру. В одной из недавних публикаций в Instagram спортсменка похвасталась умением стильно носить объемные вещи и рифмовать их друг с другом. Мария позирует в спортивном костюме черного цвета с бесформенной толстовкой и широкими брюками-джоггерами. К комплекту добавлена пара массивных белоснежных кроссовок. Главная роль образа отведена широкому длинному пальто с крупными карманами, объемными рукавами и спущенной линией плеч. Теплый песочный оттенок разбавил классический контраст черного и белого. Финальный штрих — прическа с гладко собранными в хвост волосами и защитная маска — без нее никуда!
Ранее мы разбирали сразу три стильных образа знаменитой теннисистки, которые может повторить каждая. О модных приемах Марии Шараповой для прогулок, свиданий и путешествий читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @mariasharapova, Globallook
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