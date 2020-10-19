Мария Шарапова показала, как носить вещи бойфренда и оставаться элегантной

Ранее мы разбирали сразу три стильных образа знаменитой теннисистки, которые может повторить каждая. О модных приемах Марии Шараповой для прогулок, свиданий и путешествий читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @mariasharapova, Globallook

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