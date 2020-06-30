Мария Погребняк в «голом» топе и джинсовой мини-юбке обеспокоила поклонников чрезмерной худобой

В тексте поста Погребняк подчеркнула, что источником мотивации для нее является дизайнер Вера Вонг, которая в 71 год выглядит на 20. В бурном обсуждении женщины «без возраста» фолловеры не скрывали эмоций и по поводу чрезмерной худобы Марии. «Вы красивая, но очень худая! Извините, может я что-то не понимаю», «Ножки очень тонкие, подкачать бы», «Вам нельзя носить юбки выше колена — слишком тонкие ноги. Чем выше, тем тоньше, как у кузнечика», «Маш, уже страшно смотреть на ваши ноги» — пишут в комментариях. Однако поклонники не теряли хватку и компенсировали критику комплиментами: «Маша — красотка», «Ваша фигурка — моя мечта!», «Супер, красотка! Мечтаю о такой фигуре».

_Фото: Instagram Марии Погребняк @mariapoga__

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