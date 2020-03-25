Мария Погребняк остро высказалась на тему дизайнерских масок против коронавируса

В своем Instagram Мария Погребняк-Шаталова заявила, что дизайнерские маски, расшитые декоративными деталями и логотипами брендав, наносят ущерб здоровью. Опубликовав селфи в обыкновенной медицинской маске, дизайнер призвала людей не поддаваться модными веяниям, так как ткань не защищает от инфекций, а наоборот — становится благоприятной средой для болезнетворных организмов.