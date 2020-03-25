Мария Погребняк остро высказалась на тему дизайнерских масок против коронавируса
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Мария Погребняк высказалась на тему защиты от коронавируса, выразив свое мнение по поводу выпуска известными модными Домами дорогих масок. 31-летняя дизайнер уверила, что ее бренд не будет поддаваться тренду.
В своем Instagram Мария Погребняк-Шаталова заявила, что дизайнерские маски, расшитые декоративными деталями и логотипами брендав, наносят ущерб здоровью. Опубликовав селфи в обыкновенной медицинской маске, дизайнер призвала людей не поддаваться модными веяниям, так как ткань не защищает от инфекций, а наоборот — становится благоприятной средой для болезнетворных организмов.
Фото: Instagram
Нет, если вы конечно хотите ходить красиво и вам плевать на здоровье, вам никто это не запрещает. Но ведь можно, оставить на короткое время погоню за модой. Одеть обычную, защищающую маску от вируса N95, и быть защищенным. Не хотите думать о себе, подумайте об окружающих вас родных людей
Ранее в центре острой критики в Сети оказалась Наташа Королева, которая похвасталась гламурной маской, щедро расшитой увесистыми кристаллами. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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