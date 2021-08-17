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Мария Горбань устроила дефиле в комбинации и босоножках за 69 500 рублей

5 августа Мария Горбань родила второго ребенка — мальчика с необычным именем Нилан. Не так давно актриса выписалась из роддома в Майами и теперь радует поклонников семейными фото с прогулок. На одном из последних звезда сериала «Кухня» показала нежный образ, а заодно — дала мастер-класс на тему того, как стильно носить комбинации.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Горбань

Фото: Instagram @gorban_masha

Мария устроила дефиле на головокружительных каблуках Bottega Veneta. Узнаваемые минималистичные босоножки Chain Strap с квадратными мысами обошлись в круглую сумму — около 69 500 рублей. В главной роли образа — летящая комбинация длины миди с нескромным декольте и абстрактным принтом. Обрамляет аутфит сет из брутальных цепей и акцентных серег Christian Dior, а защищают от солнца очки эффектной восьмиугольной формы.

В то, что актриса родила всего несколько недель назад, трудно поверить: фигура выглядит безупречно. Тем временем блог Марии Горбань уже заполонили фотографии новорожденного сына и будней мамы. Кадры с выписки (и не только) ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @gorban_masha

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