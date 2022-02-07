Мария Горбань станцевала для мужа в «пламенном» микроплатье за 70 500 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @gorban_masha
Островная жизнь облегчает выбор наряда: все что нужно — легкое платье и пара акцентных украшений, а об укладке позаботится вода океана, ветер и солнце. Для свидания Мария вооружилась миниатюрной комбинацией Vetements с дерзким пламенным принтом. Образ получился далеко не бюджетный: за крошечное платье из вискозы и шелка бренд запрашивает 930 долларов (около 70 500 рублей). Look Марии дополнил сет из украшений в форме брутальных цепей.
Во время ужина Кирилл Зоткин подарил супруге заветную алую коробочку Cartier, в которой ее ждало культовое кольцо-гвоздь Juste un Clou из белого 18-каратного золота. Сюрприз обошелся в 224 000 рублей.
Фото: Instagram @gorban_masha
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Фото: Instagram @gorban_masha