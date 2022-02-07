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Мария Горбань станцевала для мужа в «пламенном» микроплатье за 70 500 рублей

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань отдыхает на Шри-Ланке вместе с мужем и детьми. На один вечер супружеская пара оставила родительские обязанности ради романтического ужина на побережье. Во время свидания Кирилл Зоткин преподнес любимой далеко не дешевый ювелирный сюрприз — рассказываем, чем звездные пары балуют друг друга!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Горбань и Кирилл Зоткин

Фото: Instagram @gorban_masha

Островная жизнь облегчает выбор наряда: все что нужно — легкое платье и пара акцентных украшений, а об укладке позаботится вода океана, ветер и солнце. Для свидания Мария вооружилась миниатюрной комбинацией Vetements с дерзким пламенным принтом. Образ получился далеко не бюджетный: за крошечное платье из вискозы и шелка бренд запрашивает 930 долларов (около 70 500 рублей). Look Марии дополнил сет из украшений в форме брутальных цепей.

Во время ужина Кирилл Зоткин подарил супруге заветную алую коробочку Cartier, в которой ее ждало культовое кольцо-гвоздь Juste un Clou из белого 18-каратного золота. Сюрприз обошелся в 224 000 рублей.

Мария Горбань похвасталась подарком от Кирилла Зоткина

Мария Горбань похвасталась подарком от Кирилла Зоткина

Фото: Instagram @gorban_masha

Ранее мы обсуждали украшения, о которых стоит намекнуть бойфренду по поводу и без него. В подборке — ювелирные трофеи на любой вкус и бюджет: от 3000 рублей и до самых заоблачных сумм. Подробности ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram @gorban_masha

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