Мария Горбань станцевала для мужа в «пламенном» микроплатье за 70 500 рублей

Островная жизнь облегчает выбор наряда: все что нужно — легкое платье и пара акцентных украшений, а об укладке позаботится вода океана, ветер и солнце. Для свидания Мария вооружилась миниатюрной комбинацией Vetements с дерзким пламенным принтом. Образ получился далеко не бюджетный: за крошечное платье из вискозы и шелка бренд запрашивает 930 долларов (около 70 500 рублей). Look Марии дополнил сет из украшений в форме брутальных цепей.