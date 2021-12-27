Мария Горбань спустила 73 000 рублей на платье для отпуска

В их числе — шелковая комбинация длины макси от украинского бренда. Кипенно-белый цвет выигрышно контрастирует с обновленным загаром, а экстремально высокий разрез от бедра практически не оставляет места для фантазии. Актриса решила меньше волновать фантазию поклонников зоной декольте и скрыла ее топом.

К слову, стоимость наряда для отпуска не самая скромная: за натуральные шелка звезде пришлось отдать около 73 000 рублей.