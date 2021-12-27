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Мария Горбань спустила 73 000 рублей на платье для отпуска
2021-й для семьи Марии Горбань выдался счастливым: звезда сериала «Кухня» стала мамой во второй раз. В августе актриса родила сына Нилана, который тотчас же стал главным героем инстахроники. Правда, лицо малыша Мария все еще скрывает, в отличие от фигуры, которой остается только позавидовать. Недавно Горбань отметила свое 35-летие на Шри-Ланке и с собой прихватила целый арсенал ярких нарядов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram @gorban_masha
В их числе — шелковая комбинация длины макси от украинского бренда. Кипенно-белый цвет выигрышно контрастирует с обновленным загаром, а экстремально высокий разрез от бедра практически не оставляет места для фантазии. Актриса решила меньше волновать фантазию поклонников зоной декольте и скрыла ее топом.
К слову, стоимость наряда для отпуска не самая скромная: за натуральные шелка звезде пришлось отдать около 73 000 рублей.
Мария Горбань / Instagram @gorban_masha
А вот Ксения Собчак в преддверии новогодних праздников пошла во все тяжкие и отправилась на шопинг, прихватив с собой миллион рублей. На что телеведущей хватило круглой суммы — читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @gorban_masha