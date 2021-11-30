Марина Газманова в диско-юбке исполнила дерзкий танец с молодым красавцем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @marinagazmanova
Для тренировок Газманова выбрала яркий образ, мысленно переносящий в жаркую Доминикану. В главной роли — мерцающая юбка А-силуэта, щедро усыпанная пайетками, которые эффектно играют бликами на свету. К ней — лаконичный базовый (но при этом очень соблазнительный) топ с декольте, легинсы и танцевальные туфли на головокружительно высоких шпильках, на которых Марина показывает искусные навыки эквилибристики.
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Фото и видео: Instagram @marinagazmanova