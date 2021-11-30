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Марина Газманова в диско-юбке исполнила дерзкий танец с молодым красавцем

Марина Газманова начала свое утро правильно, и вам советует. 52-летняя супруга Олега Газманова занимается танцами и учится грациозно двигаться под зажигательные ритмы бачаты. Светская львица поделилась бэкстейджем своих занятий с молодым красавцем тренером, а заодно показала, как одеться, чтобы поднять настроение в хмурую снежную погоду.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина и Олег Газмановы

Фото: Instagram @marinagazmanova

Для тренировок Газманова выбрала яркий образ, мысленно переносящий в жаркую Доминикану. В главной роли — мерцающая юбка А-силуэта, щедро усыпанная пайетками, которые эффектно играют бликами на свету. К ней — лаконичный базовый (но при этом очень соблазнительный) топ с декольте, легинсы и танцевальные туфли на головокружительно высоких шпильках, на которых Марина показывает искусные навыки эквилибристики.

Удивлять мужчин у звездных красоток получается на все сто — красотой, харизмой, женственность и, конечно, стилем. Разбираем, какими модными трюками пользуются Виктория Бекхэм, Мелания Трамп, Брижит Макрон и другие знаменитости, которые не один год в браке. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото и видео: Instagram @marinagazmanova

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