Красавица-жена Олега Газманова блеснула в силуэтном платье мятного цвета и бейсболке

Марина Муравьева-Газманова не стесняется демонстрировать нежные теплые публично и частно публикует нежные фото с супругом Олегом Газмановым. О других знаменитостях, которые не скрывают любви к своей второй половинке, читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram

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