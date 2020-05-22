Красавица-жена Олега Газманова блеснула в силуэтном платье мятного цвета и бейсболке
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Фото: Instagram
Марина Муравьева-Газманова показала, как носить расслабленный спортшик и выглядеть женственно. 51-летняя светская львица блеснула фигурой и стильным нарядом на архивном снимке.
Газманова позирует в силуэтном платье в оттенке свежей мяты. Прилегающий силуэт и длина чуть выше колен подчеркнули фигуру звезды. На плечи Марина накинула легкий полупрозрачный кардиган молочно-белого цвета и дополнила look кофейной поясной сумкой. В качестве стильной защиты от солнца светская львица выбрала бежевую бейсболку, рифмующуюся с гаммой всего образа.
Марина Муравьева-Газманова не стесняется демонстрировать нежные теплые публично и частно публикует нежные фото с супругом Олегом Газмановым. О других знаменитостях, которые не скрывают любви к своей второй половинке, читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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