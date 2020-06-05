Марина Газманова блеснула стройной фигурой в платье огненного цвета

Газманова позирует в платье-футляре с завязанным на бант поясом, подчеркнувшим тонкую талию и поставившим акцент на бедрах. Лаконичный фасон и длина миди компенсированы буйством пламенно-красного цвета. Дополнили аутфит атласные туфли на высоком каблуке, соединившие в себе сразу три цвета — черный, пудровый розовый и насыщенную фуксию. Завершающий аккорд — миниатюрная черная сумка на цепочке.

Марина подчеркнула, что утратила желание наряжаться в корсетные платья, облегающие юбки и ходить на каблуках. «Вчера начала собираться на выезд по делам: банк, школа, встречи. Зашла в гардероб, натянула свитер, брючки, кроссовки. Готова. Вдруг на меня жалобно что-то посмотрело из угла комнаты — платье, оно висело сиротливо на вешалке. Как давно я его не надевала, а главное не хочу…пока не хочу» — поделилась светская львица (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).