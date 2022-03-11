Ольга Серябкина впервые рассказала о переменах в жизни после рождения сына

Ольга признается, что с рождением Луки стала более ответственной и собранной. «Понимаю, что мне нельзя болеть, ведь мое самочувствие напрямую связано со здоровьем малыша, поэтому мы с мужем очень следим за качеством нашей жизни. Еще заметила, что после рождения сына я стала более чуткой и внимательной по отношению к окружающим людям», — делится певица.

По словам экс-солистки группы «Серебро», ко всем изменениям и трансформациям она относится с позитивом. «Дело в том, что Лука — долгожданный малыш. Он появился вовремя, в правильном отрезке жизни — ни раньше, когда я еще не созрела, ни позже. Мы с мужем ждали его и были готовы к переменам», — пояснила звезда.