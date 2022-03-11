Ольга Серябкина впервые рассказала о переменах в жизни после рождения сына
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ seryabkina
Ольга признается, что с рождением Луки стала более ответственной и собранной. «Понимаю, что мне нельзя болеть, ведь мое самочувствие напрямую связано со здоровьем малыша, поэтому мы с мужем очень следим за качеством нашей жизни. Еще заметила, что после рождения сына я стала более чуткой и внимательной по отношению к окружающим людям», — делится певица.
По словам экс-солистки группы «Серебро», ко всем изменениям и трансформациям она относится с позитивом. «Дело в том, что Лука — долгожданный малыш. Он появился вовремя, в правильном отрезке жизни — ни раньше, когда я еще не созрела, ни позже. Мы с мужем ждали его и были готовы к переменам», — пояснила звезда.
Новоиспеченной маме во всем помогает супруг Георгий. Ольга отмечает, что ее муж очень внимательный и заботливый. «Когда мы решили создать семью, я понимала, что мой мужчина — лучший отец для моих будущих детей», — добавила Серябкина. Родители Луки много работают, но стараются выстроить свое расписание так, чтобы малыш получал достаточно внимания и от мамы, и от папы, сообщает Hello Magazine.
Как только малыш родился, Ольга решила, что во всем будет предоставлять ему свободу выбора. Она хочет, чтобы Лука вырос самостоятельным человеком, способным уверенно идти по жизни. Пока наследнику только три месяца и еще рано строить глобальные планы. «Я вообще люблю думать о том, что происходит здесь и сейчас», — пояснила брюнетка. Она наслаждается материнством, своим внутренним состоянием и вдохновением, которое ей дарит сын.
Фото: Instagram