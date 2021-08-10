Мама 4-х детей Елена Перминова показала талию в мини-юбке за 60 300 рублей
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Длину — долой: если и выбирать юбку на остаток лета и будущую осень, то самую короткую. Экстремальное мини, выполненное из мягкой кожи, дополняет ассиметричный крой на запах и многочисленные драпировки, которые визуально сделают силуэт безупречным. Цвет, конечно же, самый актуальный — горький шоколад. Такая модная деталь от польского бренда The Mannei обойдется около 60 300 рублей. Массивные кольца и брутальный браслет на запястье модели напоминают еще об одном тренде, который не прощается с нами в этом году, — цепи и стейтмент-украшения.
Фото: Instagram @lenaperminova
Ранее мы рассказывали о других звездных мамах, которые сохранили стройность и подчеркивают ее с помощью мини-шорт, юбок и облегающих платьев. В их числе — Полина Диброва, Наталья Подольская, Анастасия Решетова и другие. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: Instagram @lenaperminova
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