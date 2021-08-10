Мама 4-х детей Елена Перминова показала талию в мини-юбке за 60 300 рублей

Длину — долой: если и выбирать юбку на остаток лета и будущую осень, то самую короткую. Экстремальное мини, выполненное из мягкой кожи, дополняет ассиметричный крой на запах и многочисленные драпировки, которые визуально сделают силуэт безупречным. Цвет, конечно же, самый актуальный — горький шоколад. Такая модная деталь от польского бренда The Mannei обойдется около 60 300 рублей. Массивные кольца и брутальный браслет на запястье модели напоминают еще об одном тренде, который не прощается с нами в этом году, — цепи и стейтмент-украшения.