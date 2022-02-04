Малышева похвасталась новым молодежным имиджем: «Я впервые надела комбинезон»

Малышева примерила черный комбинезон со свободным верхом и прямыми брюками расслабленного силуэта. К нему добавила классическую бланковую рубашку — так, чтоб контрастный воротничок выглядывал, и пару культовых лодочек Hangisi от Manolo Blahnik.

Затем в ход пошла ретрошуба-кокон в стиле пятидесятых с акцентными пуговицами и манжетами-муфтами. Завершила образ миниатюрная сумка в горошек от Kate Spade, которую ведущей подарила дочь Екатерины Стриженовой Анастасия.