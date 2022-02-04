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Малышева похвасталась новым молодежным имиджем: «Я впервые надела комбинезон»

Елена Малышева ненадолго оставила вопросы медицины и решила поделиться с поклонниками модными открытиями. 60-летняя ведущая программы «Жить здорово» похвасталась новым комбинезоном и призналась, что надела эту деталь гардероба впервые. Профессору вещь пришлась по душе, за исключением некоторых функциональных моментов.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Малышева

Фото: Globallook

Малышева примерила черный комбинезон со свободным верхом и прямыми брюками расслабленного силуэта. К нему добавила классическую бланковую рубашку — так, чтоб контрастный воротничок выглядывал, и пару культовых лодочек Hangisi от Manolo Blahnik.

Затем в ход пошла ретрошуба-кокон в стиле пятидесятых с акцентными пуговицами и манжетами-муфтами. Завершила образ миниатюрная сумка в горошек от Kate Spade, которую ведущей подарила дочь Екатерины Стриженовой Анастасия.

Елена Малышева

Instagram @malysheva.live

Елена Малышева

Instagram @malysheva.live

Не так давно результат своего модного эксперимента демонстрировала Анна Нетребко. Оперная дива отправилась в театр в эффектных, но абсолютно прозрачных брюках и на платформах в духе восьмидесятых. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Instagram @malysheva.live

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