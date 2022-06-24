Маликова с прессом напоказ, помолодевшая Безрукова и другие гости Московской недели моды
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Фото: Пресс-служба
Поздравить дизайнера и присмотреть для своего гардероба пару-тройку обновок пришли звездные гости. Среди них — Инна Маликова, похваставшаяся рельефным прессом в кроп-топе, Ирина Безрукова, дефилировавшая вдоль набережной в слайдах Hermès, Варвара Шмыкова, выгулявшая мини-сумку Gucci. С первых рядов за шоу наблюдали Елена Летучая, Яна Чурикова, Надежда Сысоева, Полина Аскери и другие.
Лейтмотивом коллекции стал русский костюм, традицию которого Алена Ахмадуллина продолжает уже более 20 лет. Дизайнер обращается к гипертрофированным силуэтам, сложным текстурам и объемной вышивке, создавая модные арт-объекты. Думаем, струящиеся пижамные костюмы, платья затейливой вязки, блузки с пышными рукавами и свитеры, заключающие плечи в мягкие объятия, сразу найдут места в сердцах и вишлистах модниц.
Фото: Пресс-служба
23 июня также состоялся показ российского бренда Studio 29, который не раз побеждал в категории «выбор Passion.ru». Коллекция впервые была презентована в формате модного шоу (гордимся и поздравляем).
Креативной команде марки вновь удалось совместить базу в ее классическом понимании и ключевые тренды сезона. В результате на подиуме появились безупречно скроенные брючные костюмы, «плечистые» блейзеры сочных оттенков, верхняя одежда с правильным оверсайз-эффектом и кроп-рубашки в лучших традициях деконструктивизма.
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Фото: Пресс-служба
Зарубежные бренды объявили о временном выходе из игры, но это не повод отказываться от шопинга. Мы нашли 24 российских бренда, в ассортименте которых можно найти качественную одежду, нижнее белье, купальники и аксессуары. Явки и пароли ищите в материале Passion.ru.
Фото: пресс-службы