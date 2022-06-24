Маликова с прессом напоказ, помолодевшая Безрукова и другие гости Московской недели моды

23 июня также состоялся показ российского бренда Studio 29, который не раз побеждал в категории «выбор Passion.ru». Коллекция впервые была презентована в формате модного шоу (гордимся и поздравляем).

Креативной команде марки вновь удалось совместить базу в ее классическом понимании и ключевые тренды сезона. В результате на подиуме появились безупречно скроенные брючные костюмы, «плечистые» блейзеры сочных оттенков, верхняя одежда с правильным оверсайз-эффектом и кроп-рубашки в лучших традициях деконструктивизма.