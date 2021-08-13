Дубцова и Кудрявцева поборолись за самый «хищный» пляжный образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @dubtsova_official
Неон и активные принты в стиле Ирины Дубцовой уживаются давно и весьма успешно. С собой звезда собрала целую коллекцию аксессуаров от больших брендов — вместительный тоут Christian Dior, сандалии Oran от Hermès, серьги Valentino и многочисленные браслеты Cartier. На одном из недавних снимков Ирина позировала в эффектном леопардовом халате с неоновой бахромой, замиксованном со слайдами Christian Dior и широкополой шляпой с необработанными полями.
Среди поклонниц флуоресцентных красок и Лера Кудрявцева, которая публиковала фото в подобном образе несколькими месяцами ранее. Телеведущая сделала ставку на комплект из топа и макси-юбки, а в главной роли оказался леопардовый принт с вкраплениями неона.
Голосуйте за самый эффектный образ!
Фото: Instagram @leratv
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Фото: Instagram @dubtsova_official
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