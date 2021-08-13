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Дубцова и Кудрявцева поборолись за самый «хищный» пляжный образ

Ирина Дубцова продолжает делиться солнечными фото из Греции, дразня всех тех, кто сейчас в офисе, а не у бассейна. С собой певица захватила целый арсенал ярких нарядов и уже успела похвастаться фигурой в неоновом купальнике. Не так давно артистка примерила образ, и, кажется, где-то мы его уже видели.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Дубцова

Фото: Instagram @dubtsova_official

Неон и активные принты в стиле Ирины Дубцовой уживаются давно и весьма успешно. С собой звезда собрала целую коллекцию аксессуаров от больших брендов — вместительный тоут Christian Dior, сандалии Oran от Hermès, серьги Valentino и многочисленные браслеты Cartier. На одном из недавних снимков Ирина позировала в эффектном леопардовом халате с неоновой бахромой, замиксованном со слайдами Christian Dior и широкополой шляпой с необработанными полями.

Среди поклонниц флуоресцентных красок и Лера Кудрявцева, которая публиковала фото в подобном образе несколькими месяцами ранее. Телеведущая сделала ставку на комплект из топа и макси-юбки, а в главной роли оказался леопардовый принт с вкраплениями неона.

Голосуйте за самый эффектный образ!

Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева

Фото: Instagram @leratv

Ранее мы рассказывали, как стильно одеться на отдых у моря, бассейна и в городе. Модные идеи и звездные примеры ищите на Passion.ru.

Фото: Instagram @dubtsova_official

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