Сегодня в 14:47

Дубцова и Кудрявцева поборолись за самый «хищный» пляжный образ

Ирина Дубцова продолжает делиться солнечными фото из Греции, дразня всех тех, кто сейчас в офисе, а не у бассейна. С собой певица захватила целый арсенал ярких нарядов и уже успела похвастаться фигурой в неоновом купальнике. Не так давно артистка примерила образ, и, кажется, где-то мы его уже видели.