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Маликова и Брежнева в образах стильных островитянок: голосуйте, кто ярче

В январе звезды разделились на два лагеря: одни уехали покорять заснеженные склоны Куршевеля, другие — загорать на Мальдивы. На стороне последних — Инна Маликова, которая дразнит фолловеров солнечными снимками на фоне островных пейзажей. В ход уже пошли фотосессии в ярких бикини и пляжных образах, один из которых привлек наше внимание не только как референс для будущих путешествий.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Инна Маликова

Фото: Instagram @innamalikova

С собой Инна Маликова прихватила шелковую миди-юбку цвета капучино, а к ней — базовый топ Off-White с акцентными бретелями. Дополнили пляжный образ на вечер кожаные сандалии-слайды, миниатюрная сумка и сет акцентных украшений, ведь долгожданный отпуск — отличный повод выгулять остромодные браслеты-цепи и колье в несколько ярусов.

Вера Брежнева не отстает, и тоже отдыхает на островах. Но речь пойдет об образе, который она выгуливала летом 2021-го в Италии.

Его в точности цитирует Инна Маликова. Певица вооружилась бра-топом, добавила к нему летящую юбку из кремового атласа, феерично-модные вьетнамки The Row и плетеную сумку-шоппер Dragon.

Вера Брежнева

Вера Брежнева

Фото: Instagram @veravera

Не так давно в модной битве сошлись сразу две пассии Канье Уэста: бывшая (Ким Кардашьян) и нынешняя (Джулия Фокс). Предмет спора — кожаные брюки низкой посадки. Голосуйте за победительницу в материале Passion.ru!

Фото: Instagram @veravera / @innamalikova

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