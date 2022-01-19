Маликова и Брежнева в образах стильных островитянок: голосуйте, кто ярче

С собой Инна Маликова прихватила шелковую миди-юбку цвета капучино, а к ней — базовый топ Off-White с акцентными бретелями. Дополнили пляжный образ на вечер кожаные сандалии-слайды, миниатюрная сумка и сет акцентных украшений, ведь долгожданный отпуск — отличный повод выгулять остромодные браслеты-цепи и колье в несколько ярусов.

Вера Брежнева не отстает, и тоже отдыхает на островах. Но речь пойдет об образе, который она выгуливала летом 2021-го в Италии.