passion.ru
Мода
Сегодня в 21:03
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Макеева в образе дивы 20-х, Стриженовы всей семьей и другие гости шоу Victoria Andreyanova

Виктория Андреянова представила новую коллекцию в рамках Недели моды Seasons Fahion Week SS/2022 в Москве. С первого ряда за происходящим на подиуме наблюдала сестра дизайнера Екатерина Стриженова, которая пришла вместе с группой поддержки — мужем Александром и дочерью Александрой. Рассказываем, как прошел модный показ и обсуждаем образы звездных гостей!
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Екатерина, Александр и Александра Стриженовы

Фото: Пресс-служба

Стриженовы появились на мероприятии во всеоружии: обе — в образах от Victoria Andreyanova. Екатерина — в эффектном тренче поверх «голого» трикотажного платья, Александра — в платке с небесным принтом и с сумкой скандального в текущих реалиях бренда Chanel.

Заметно постройневшая Анастасия Макеева демонстрировала точеную фигуру в черном платье-футляре с ажурными рукавами. Образ актрисы дополнял кардиган с отделкой из перьев.

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Александра и Екатерина Стриженовы

Пресс-служба

Анастасия Макеева

Пресс-служба

Коллекция осень-зима 2022/23 бренда Виктории Андреяновой стала отражением 30-летней истории марки. Лейтмотивом стала уютная многослойность: дизайнер предлагает сочетать жакеты с пальто и накидывать на плечи дутые куртки. Любопытен выбор аксессуаров: модели дефилировали в беретах, цитирующих формы шапочек для душа, а повседневные образы дополняли маски для сна.

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Victoria Andreyanova осень-зима 2022/23

Фото: Пресс-служба

Запуск Недели моды Seasons Fahion Week SS/2022 состоялся 21 апреля. В честь открытия новую коллекцию представил известный дизайнер Александр Арутюнов — впервые в формате открытого показа для всех желающих. За событиями наблюдал и Passion.ru.

Фото: пресс-служба

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