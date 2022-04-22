Макеева в образе дивы 20-х, Стриженовы всей семьей и другие гости шоу Victoria Andreyanova
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Фото: Пресс-служба
Стриженовы появились на мероприятии во всеоружии: обе — в образах от Victoria Andreyanova. Екатерина — в эффектном тренче поверх «голого» трикотажного платья, Александра — в платке с небесным принтом и с сумкой скандального в текущих реалиях бренда Chanel.
Заметно постройневшая Анастасия Макеева демонстрировала точеную фигуру в черном платье-футляре с ажурными рукавами. Образ актрисы дополнял кардиган с отделкой из перьев.
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Пресс-служба
Пресс-служба
Коллекция осень-зима 2022/23 бренда Виктории Андреяновой стала отражением 30-летней истории марки. Лейтмотивом стала уютная многослойность: дизайнер предлагает сочетать жакеты с пальто и накидывать на плечи дутые куртки. Любопытен выбор аксессуаров: модели дефилировали в беретах, цитирующих формы шапочек для душа, а повседневные образы дополняли маски для сна.
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Фото: Пресс-служба
Запуск Недели моды Seasons Fahion Week SS/2022 состоялся 21 апреля. В честь открытия новую коллекцию представил известный дизайнер Александр Арутюнов — впервые в формате открытого показа для всех желающих. За событиями наблюдал и Passion.ru.
Фото: пресс-служба