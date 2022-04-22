Макеева в образе дивы 20-х, Стриженовы всей семьей и другие гости шоу Victoria Andreyanova

Стриженовы появились на мероприятии во всеоружии: обе — в образах от Victoria Andreyanova. Екатерина — в эффектном тренче поверх «голого» трикотажного платья, Александра — в платке с небесным принтом и с сумкой скандального в текущих реалиях бренда Chanel.

Заметно постройневшая Анастасия Макеева демонстрировала точеную фигуру в черном платье-футляре с ажурными рукавами. Образ актрисы дополнял кардиган с отделкой из перьев.

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