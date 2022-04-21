passion.ru
Мода
Сегодня в 17:51
1 мин.

Сысоева пришла на показ Арутюнова в микроплатье, а Водонаева — в «мужском» костюме

20 апреля в Москве состоялся запуск «Недели моды Seasons Fashion Week SS’22». Открыл череду модных мероприятий известный дизайнер Александр Арутюнов, который впервые провел шоу в формате открытого показа для всех желающих. Концентрация звездных гостей в торговой галерее Seasons зашкаливала. В их числе — Надежда Сысоева, Алена Водонаева, телеведущая Аврора, Мария Миногарова, Надежда Стрелец и многие другие. За происходящим наблюдал и Passion.ru.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 14

Надежда Сысоева

Фото: Пресс-служба

Вечером Надежда Сысоева сияла на модном показе и позировала у пресс-волла, а уже утром передавала привет из спортзала. Результаты регулярных тренировок подчеркнуло черное мини-платье с фигурным лифом, которое эффектно дополнили брутальные челси Ash и мятная микросумка Bvlgari.

Ставку на total black сделала и Алена Водонаева. Ведущая пришла на мероприятие в эффектном костюме с блейзером мужского силуэта от локального российского бренда. Завершила образ винтажная сумка-чемодан.

Телеведущая Аврора решила не тратить время на сложносочиненный образ и замиксовала базовые темные джинсы и гиперобъемный свитер-«йети». Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Показ Александра Арутюнова

Фото: Пресс-служба

Александр Арутюнов представил коллекцию pret-a-porte весна-лето 2022 года. Дизайнер сочетает сложные формы, играет с текстурами, дополняет образы акцентными деталями и вышивкой ручной работы.

Фото: пресс-служба

Новости партнеров
О чем говорят