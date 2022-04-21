Сысоева пришла на показ Арутюнова в микроплатье, а Водонаева — в «мужском» костюме
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Вечером Надежда Сысоева сияла на модном показе и позировала у пресс-волла, а уже утром передавала привет из спортзала. Результаты регулярных тренировок подчеркнуло черное мини-платье с фигурным лифом, которое эффектно дополнили брутальные челси Ash и мятная микросумка Bvlgari.
Ставку на total black сделала и Алена Водонаева. Ведущая пришла на мероприятие в эффектном костюме с блейзером мужского силуэта от локального российского бренда. Завершила образ винтажная сумка-чемодан.
Телеведущая Аврора решила не тратить время на сложносочиненный образ и замиксовала базовые темные джинсы и гиперобъемный свитер-«йети». Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше!
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Александр Арутюнов представил коллекцию pret-a-porte весна-лето 2022 года. Дизайнер сочетает сложные формы, играет с текстурами, дополняет образы акцентными деталями и вышивкой ручной работы.
Фото: пресс-служба