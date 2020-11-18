Перенесшая операцию Мадонна подразнила поклонников соблазнительным нарядом

Мадонна позирует в платье полуночно-синего цвета из нежного струящегося шелка. Скромный верх и длину певица компенсировала, подняв юбку на «опасную» высоту, где под пластырем скрыт послеоперационный шрам. Дополняют образ брутальные браслеты-цепи и многоярусное колье, а ярким акцентом стала прическа звезды с выкрашенными в насыщенный розовый оттенок волосами. Предположительно, показанием для операции стала боль в ногах, на которую Мадонна жаловалась в последнее время. Артистка даже отменяла свои выступления по состоянию здоровья.

Поклонники были взволнованы самочувствием поп-королевы, желали ей скорейшего выздоровления и не жалели комплиментов. «Как вы умудряетесь так потрясающе выглядеть после всего этого?», «Королева!», «Выглядите прекрасно», «Розовый цвет волос вам к лицу», «Как всегда на стиле», «Богиня!», «Чарующе красива», — пишут в комментариях.