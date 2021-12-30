passion.ru
1 мин.

Мадонна показала самую модную (и очень странную) обувь этой зимы

Мадонна продолжает показывать (и доказывать), кто здесь королева и главная бунтарка — не смеем перечить! К новому образу поп-дивы стоит присмотреться, ведь только она может миксовать лучшие традиции гранжа и чинный apres-ski. Мэдж выбрала самую модную обувь сезона и намекает, что и вам нужно обзавестись подобной парой. А заодно подсказала, что ультрарваные джинсы, будто растерзанные когтями дикого зверя, — абсолютный тренд.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Мадонна

Фото: Dpa

Легендарные мунбуты, давно захватившие горнолыжные склоны и вечеринки в уютных шале, вырываются из курортов на улицы городов. Мадонна в этом сезоне обзавелась целой коллекцией дутых ботинок всех мастей (во главе с самыми монструозными). Одни из них — гиперобъемные и зефирно-белые. К ним певица подобрала свободные рваные клеши и смело утеплила их плотными черными колготками.

В завершение образа — васильковый джемпер, остромодная вязаная панама в тон и как всегда необычный антураж. Правда, на этот раз трон самый непритязательный из всех, что были в фотосессиях звезды.

Мадонна

Мадонна

Фото: Instagram @madonna

Ранее мы обсуждали, где купить идеальные дутики и как носить угги, триумфально вернувшиеся в топ трендов зимы. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / Instagram @madonna

Новости партнеров
О чем говорят