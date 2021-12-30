Мадонна показала самую модную (и очень странную) обувь этой зимы

Легендарные мунбуты, давно захватившие горнолыжные склоны и вечеринки в уютных шале, вырываются из курортов на улицы городов. Мадонна в этом сезоне обзавелась целой коллекцией дутых ботинок всех мастей (во главе с самыми монструозными). Одни из них — гиперобъемные и зефирно-белые. К ним певица подобрала свободные рваные клеши и смело утеплила их плотными черными колготками.

В завершение образа — васильковый джемпер, остромодная вязаная панама в тон и как всегда необычный антураж. Правда, на этот раз трон самый непритязательный из всех, что были в фотосессиях звезды.