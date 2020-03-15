Ляйсан Утяшева призналась Павлу Воле в любви и показала его фото из домашнего архива
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Фото: Instagram
Павлу Воле исполнился 41 год. Самое трогательное и нежное поздравление для него подготовила жена Ляйсан Утяшева. Гимнастка призналась супругу в любви до слез и показала фото Павла из семейного архива. Среди снимков оказались такие, где известный шоумен еще совсем юный.
«Самый лучший человек... Самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый мой любимый человек на Земле... Сегодня не твой праздник, а наш (готовить для тебя сюрпризы — это самое любимое).
Будь счастлив! Любим! Люблю! И, как говорят классики: "Я люблю тебя до слез, без ума люблю», — нежно поздравила Ляйсан.
Спортсменка также опубликовала несколько фото в сториз. На одно из них — Павел с ребенком на руках.
Фото: Instagram
«Рыдаю, вы прекрасны», «Такая прекрасная пара», «С днем рождения офигенного мужика! Его главный подарок — это ты. Вы расцвели рядом друг с другом!», «Ураааа, с днем рождения Павла! Всего самого наилучшего. Он замечательный и все благодаря вам. Вы прекрасная семья, пример для подражания. Счастья, здоровья, всего-всего самого наилучшего!» — поздравили Павла Волю подписчики.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились в 2012 году. У них растут двое детей: сын Роберт и дочь София.
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Фото и видео: Instagram
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