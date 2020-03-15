Ляйсан Утяшева призналась Павлу Воле в любви и показала его фото из домашнего архива

«Самый лучший человек... Самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый мой любимый человек на Земле... Сегодня не твой праздник, а наш (готовить для тебя сюрпризы — это самое любимое).

Будь счастлив! Любим! Люблю! И, как говорят классики: "Я люблю тебя до слез, без ума люблю», — нежно поздравила Ляйсан.

Спортсменка также опубликовала несколько фото в сториз. На одно из них — Павел с ребенком на руках.